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В России вырастет пособие по уходу за ребенком
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В России вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 

RT на русском + ещё 18 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырастет с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей вместо 24 тыс. в 2018 году.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда социального страхования (ФСС).
«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 рублей», — говорится в сообщении.
Как ожидается, минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится почти до 51,9 тыс. рублей, максимальный составит более 301 тыс. рублей (в 2018 году он превышает 282 тыс. рублей).
В ФСС отметили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ).
«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, за полный календарный месяц составит 4 512 рублей», — добавили в ФСС.
Ранее в правительстве сообщили, что максимальный размер пособия по безработице в 2019 году составит 8 тыс. рублей.
Летом в России предложили продлить выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет в случае отсутствия мест в яслях.
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