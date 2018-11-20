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«Свободных денег» у россиян стало меньше
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«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем "свободных денег" у россиян в октябре уменьшился на 2,2% по сравнению с сентябрем текущего года и составил 22 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
Холдинг ранее указывал, что в сентябре объем "свободных денег" россиян увеличился по сравнению с августом (когда значение составляло 20,9 тысячи рублей) на 4,8% и составил 21,9 тысячи рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем "свободных денег" в августе составил 21,5 тысячи рублей, в сентябре — 22,5 тысячи рублей.
"В октябре объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тысячи рублей, что всего на 500 рублей, или 2,2% уступает значению предыдущего месяца", — говорится в новом исследовании "Ромира".
Среднегодовое значение индекса "свободных денег" с учетом данных октября осталось на уровне 23,1 тысячи рублей.
Согласно ранее опубликованным данным "Ромира", общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%.
"То есть на первоочередные, жизненно необходимые расходы было потрачено несколько больше, чем в сентябре. Это и привело к небольшому, но сокращению объемов "свободных денег", — поясняет холдинг.
В городах-миллионниках значение индекса в октябре не изменилось по сравнению с сентябрем и составило 28,5 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" сократился на 6,2%, составив 15,1 тысячи рублей.
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