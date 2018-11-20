Ещё
Россияне задолжали МФО рекордную сумму
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
65.84
75.11
75.40
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
76.00
Индексы и котировки Brent
66.36
+0.12 Золото
1224.87
+0.12 РТС
1133.43
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1451
+0.0033
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

Исследование: более 40% всех займов россиян в МФО просрочены 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам третьего квартала текущего года составили 35,4 миллиарда рублей, доля таких займов в портфеле МФО выросла на 3,5 процентного пункта — до 40,3%, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в третьем квартале 2018 года составил 2,9 миллиона единиц на общую сумму 35,4 миллиарда рублей. Таким образом, доля так называемых неработающих займов (non-performing loans, NPL) составляет рекордные 40,3% от числа займов в кредитном портфеле", — указывают эксперты, добавляя, что с начала 2018 года этот показатель вырос на 3,5 процентного пункта.
При этом доля "плохих" кредитов в рублях также растет. По итогам третьего квартала 2018 года она составила 31,7%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в начале года. Аналитики отметили, что в просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы, в основном, займы до зарплаты, указывают аналитики.
По данным "Эквифакса", объем выданных в третьем квартале 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом, а динамика роста этого показателя остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос в 1,4 раза. В то же время эксперты ожидают, что в четвертом квартале объем выдач микрозаймов обновит рекорд и составит 50 миллиардов рублей.
При этом количество выданных займов практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 миллиона единиц. Число активных займов на одного клиента в третьем квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт — 39,6%, 2 контракта — 21,9%, 3 контракта — 14,3%, 4 контракта — 9%, 5 и более контрактов — 15,3%. Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в третьем квартале 2018 года составила 13,9 тысячи рублей против 12,9 тысячи рублей годом ранее.
Результатом увеличения объема выдач явился существенный рост кредитного портфеля МФО, который в третьем квартале 2018 года составил 112 миллиардов рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего результата.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян Разин рассказал о последних днях Евгения Осина В Доминикане погибли молодожены из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработных россиян решили штрафовать699
Украина захотела остановить «Турецкий поток»362
В России резко подорожала гречка157
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару
Соловьева возмутил новый налог для россиян481
Видео
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение