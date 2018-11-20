В РЖД рассказали о цене на билет в новых вагонах

«Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов», — цитирует Иванова РИА «Новости».

По его словам, разработчик новой концепции «Вагонреммаш» создает полномасштабный образец вагона и планирует в декабре передать первый вагон ФПК.

«Нам предстоит определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон», — сказал он, отметив, что первый новый плацкарт повезет пассажиров в конце декабря 2018 — январе 2019 года.

После этого в ФПК соберут отзывы пассажиров и решат, распространять ли этот опыт на всю сеть.

Макет нового плацкартного вагона представлен на стенде РЖД на международной выставке «Транспорт России», проходящей в Гостином дворе в Москве с 20 по 22 ноября. Посетители выставки уже проводят «тест-драйв» интерьера нового вагона.

Корреспондент агентства отметил, что полки, действительно, выглядят как диваны с подголовниками. У каждого места есть плотные шторы, которыми можно отгородиться от других пассажиров.

В понедельник появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты.