Ещё
В РЖД рассказали о цене на билет в новых вагонах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.68
$
65.84
75.02
75.38
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
66.45
–0.18 Золото
1226.21
+0.13 РТС
1132.70
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1433
+0.0015
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

В РЖД рассказали о цене на билет в новых вагонах 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость билетов в новых плацкартных вагонах будет не выше, чем в обычных, сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочки» РЖД) Петр Иванов.
«Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов», — цитирует Иванова РИА «Новости».
По его словам, разработчик новой концепции «Вагонреммаш» создает полномасштабный образец вагона и планирует в декабре передать первый вагон ФПК.
«Нам предстоит определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон», — сказал он, отметив, что первый новый плацкарт повезет пассажиров в конце декабря 2018 — январе 2019 года.
После этого в ФПК соберут отзывы пассажиров и решат, распространять ли этот опыт на всю сеть.
Макет нового плацкартного вагона представлен на стенде РЖД на международной выставке «Транспорт России», проходящей в Гостином дворе в Москве с 20 по 22 ноября. Посетители выставки уже проводят «тест-драйв» интерьера нового вагона.
Корреспондент агентства отметил, что полки, действительно, выглядят как диваны с подголовниками. У каждого места есть плотные шторы, которыми можно отгородиться от других пассажиров.
В понедельник появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев жестко прокомментировал возможный налог на колбасу Максимальный размер пособия по уходу за ребенком решили увеличить Назван срок пересмотра потребительской корзины в России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с колбасой в России?272
Украина захотела остановить «Турецкий поток»588
Безработных россиян решили штрафовать1424
Абонентам «Мегафона» придется раскошелиться1
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару152
Видео
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение