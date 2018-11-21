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Комитет Совфеда поддержал закон о налогообложении самозанятых 

ТАСС + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в среду на заседании поддержал закон о пилотном введении режима налогообложения самозанятых граждан, речь идет о налоге на профессиональный доход.
Эксперимент коснется граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Предполагается, что первыми уплачивать налоги по новым правилам смогут физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Речь пойдет в том числе о гражданах, работающих через интернет, при этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей в год.
Пилотный режим продлится с 1 января 2019 года до конца 2028 года. Регистрироваться в качестве налогоплательщика можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог", данные из которого будут автоматически передаваться налоговикам.
Самозанятым предоставляется возможность уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же речь идет о продаже товаров и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ставка налога составит 6%.
Теперь закон может быть рассмотрен Советом Федерации 23 ноября.
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Комментарии2
Федеральная налоговая служба , Совет Федерации , Личный счет
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