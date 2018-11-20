ВТБ восстановил операции по картам

Банк ВТБ сообщил о том, что ограничение операций по картам снято. Такое сообщение опубликовано в Twitter кредитной организации в ответ на жалобу клиента о невозможности оплатить покупки картой ВТБ.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. К сожалению, по техническим причинам было ограничено совершение операций по картам. На текущий момент операции по картам проходят в штатном режиме», — сообщает банк.
В кол-центре также подтвердили, что картами можно пользоваться без опасений.
«Некоторое время назад было ограничение, ошибка была в работе карт. Сейчас все восстановлено», — сообщил оператор кол-центра.