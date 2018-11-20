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ВТБ восстановил операции по картам
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ВТБ сообщил о восстановлении операций по картам 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: ТАСС
Банк ВТБ сообщил о том, что ограничение операций по картам снято. Такое сообщение опубликовано в Twitter кредитной организации в ответ на жалобу клиента о невозможности оплатить покупки картой ВТБ.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. К сожалению, по техническим причинам было ограничено совершение операций по картам. На текущий момент операции по картам проходят в штатном режиме», — сообщает банк.
В кол-центре также подтвердили, что картами можно пользоваться без опасений.
«Некоторое время назад было ограничение, ошибка была в работе карт. Сейчас все восстановлено», — сообщил оператор кол-центра.
Банки.ру: последние новости
ВТБ сообщил о восстановлении операций по картам 15 ноября. Главное за минуту: банки не могут разблокировать счета клиентов из-за ФНС, в регионах — дефицит бензина Отделения Русского Ипотечного Банка не работают
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