ВТБ восстановил операции по картам

ВТБ сообщил о восстановлении операций по картам

Банк ВТБ сообщил о том, что ограничение операций по картам снято. Такое сообщение опубликовано в Twitter кредитной организации в ответ на жалобу клиента о невозможности оплатить покупки картой ВТБ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. К сожалению, по техническим причинам было ограничено совершение операций по картам. На текущий момент операции по картам проходят в штатном режиме», — сообщает банк.

В кол-центре также подтвердили, что картами можно пользоваться без опасений.