Лучше уже не будет: у кого сократятся доходы

Материальное положение россиян в ближайшие полтора года не улучшится. Как показывают расчеты экспертов, реальные располагаемые доходы будут находиться возле нулевой отметки. За десять месяцев этого года они выросли менее чем на полтора процента. Причина этого в росте закредитованности населения и увеличении налоговой нагрузки. В регионах лучше всего ситуация будет складываться в Крыму и Севастополе.

По данным Росстата, в октябре реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) возобновили рост после двух месяцев падения. Они выросли на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. За десять месяцев рост составил всего лишь 1,6%.

В августе-сентябре доходы были в минусе. Падение происходит на фоне роста заработной платы (плюс 10,4% в номинальном и 7,6% в реальном выражении за январь-октябрь). В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отмечают, что такое расхождение может объясняться снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности.

Еще один фактор — «перераспределение между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых», то есть сокращение выплат в конвертах.

Эксперты также подчеркивают, что доля расходов россиян на оплату товаров и услуг за первые три квартала достигли 15-летнего максимума.

«В структуре использования денежных доходов населения доля доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 года 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период на протяжении последних 15 лет», — говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, который готовит Институт социального анализа и прогнозирования.

Ситуация с доходами улучшаться не будет и в следующем году. С 1 января 2019 года вырастет НДС с 18% до 20%, что подстегнет инфляцию и негативно скажется на кошельках россиян. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфляция в первом квартале может подскочить до 6%. По итогам этого года регулятор ожидает 3,8-4,2%.

Финансовом университете при правительстве также отмечают, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что прогноз по росту заработных плат повышен до 6,9%. Ранее речь шла о 6,3%. При этом он добавил, что потребительская активность сохраняется на высоком уровне. Она поддерживается благодаря росту заработных плат, прежде всего индексации в бюджетном секторе.

К неблагоприятным обстоятельствам относится также накопление кредитов населением, выплаты по которым снижают реальные располагаемые доходы граждан. По последним данным Центробанка на 1 января 2018 года, год к году объем кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам вырос на 22,1%.

«Сжатие» реальных располагаемых доходов может также происходить под влиянием роста налогов (в частности, на недвижимость, землю и транспорт) и приравненных к ним платежей (штрафов, премии по полисам ОСАГО и т.п.), добавляют эксперты.

Расчеты Финансового университета показывают, что по регионам ситуация будет сильно различаться. Наилучшие перспективы роста в Республика Крым и Севастополе. В течение ближайшего года в Крыму показатель может вырасти на 6,5%, в Севастополе — на 5,2%.

На процент прогнозируется снижение реальных доходов в Ямало-Ненецком АО, 0,9% потеряют жители Марий Эл, 0,8% — Кировской области. В Москве предполагается падение на 0,6%.

Несмотря на не лучшую ситуацию с доходами, Минэкономразвития заложило в свой шестилетний прогноз снижение уровня бедности в два раза, как это записано в «майском» указе президента о приоритетах национального развития.

Уже в этом году в ведомстве, что число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2% до 11%, а к 2024 году уменьшится до 6,6%. Но это слишком оптимистичный прогноз уверены даже федеральные чиновники.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%. О невозможности сразу решить проблему бедности говорила и вице-премьер по социалке Татьяна Голикова . По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем».