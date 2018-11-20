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Стало известно, сколько россиян имеют сбережения
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Стало известно, сколько россиян имеют сбережения 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Более трети россиян не имеют сбережений, говорится в совместном онлайн-исследовании компаний Visa и Ipsos. Результаты исследования приводит РБК.
«Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет», — говорят авторы исследования.
96% россиян владеют сберегательными счетами, депозитами и дебетовыми картами, в среднем на каждого жителя страны приходится почти три банковские карты. 74% россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще.
66% россиян имеют сбережения, 63% хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% респондентов признались, что хранят деньги наличными.
Почти половина респондентов откладывает до 10% ежемесячного дохода, 33% откладывают 11-30%, и всего 7% откладывают 31-50% своего заработка.
46% россиян копят деньги на отпуск, примерно столько же, 45% жителей — откладывают на «черный день». 37% респондентов собираются вложить накопления в недвижимость, 30% россиян копят на новый автомобиль, 28% респондентов откладывают средства без определенной цели.
Опрос проводился в 15 российских городах-миллионниках среди 2,4 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.
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