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Почему финансовые пирамиды в РФ не теряют популярности
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Почему финансовые пирамиды в России не теряют популярности 

Ведомости 2 часа назад
Москва, 2012 год, пятничный вечер в популярном тогда баре на Большой Дмитровке. Два молодых человека за барной стойкой рекламируют собравшейся вокруг них компании таких же молодых людей «МММ» Сергея Мавроди. В том году Мавроди, уже успевший отсидеть срок за мошенничество, в который раз перезапускал свою финансовую пирамиду. Молодые люди в баре воодушевленно рассказывали о гениальности Мавроди, о сверхприбылях, уверяли, что «тема работает», и зазывали участвовать.
С тех пор прошло уже шесть лет, в этом году Мавроди скончался, но ситуация кардинально не изменилась. Череда охотников за сверхприбылью не иссякает.
С 2015 г. по 1 октября этого года Центробанк выявил более 650 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, говорит представитель регулятора. За девять месяцев этого года их было обнаружено 134: из них 63 были зарегистрированы как ООО, 40 работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, три — под вывеской потребительских кооперативов. Еще 17 организаций представитель ЦБ называет «так называемыми хайп-проектами, работавшими исключительно в интернете». Они не имели офисов, не обладали никакой регистрацией и действовали через электронные кошельки.
Крупнейший случай
В конце сентября этого года Центробанк объявил, что обнаружил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы — группу «Кэшбери». Компания работала практически по всей стране, и в «проекте» поучаствовали, по оценкам ЦБ, несколько десятков тысяч человек. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды может достигать 3 млрд руб., заявлял руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
«Кэшбери» обещала вложившимся доходности до 600% годовых: компания заявляла, что инвестирует их в суперприбыльные микрозаймы. Через две недели после заявления ЦБ «Кэшбери» объявила о приостановке работы, заблокировав ввод и вывод средств.
Еще немного времени спустя руководитель «Кэшбери» Артур Варданян объявил о создании новой компании — GDC (Global Decentralization Community), она должна будет заработать в феврале 2019 г. «Кэшбери» Варданян назвал «разминкой перед большой игрой на мировой арене» (обращение Варданяна было размещено в YouTube, его цитировал ТАСС). «Во второй декаде февраля перед вами предстанет новый гигант финансово-инвестиционной индустрии», — заявил Варданян. Это обращение по состоянию на 9 ноября посмотрели 546 914 раз.
Не только «Кэшбери»
Генпрокуратура и МВД регулярно сообщают о том, что заводят уголовные дела за организацию финансовых пирамид. Например, в октябре Генпрокуратура сообщила о том, что 39-летний житель Казани открыл в Ижевске кооператив «Сберфинанс», чтобы привлекать деньги граждан под обещание необоснованно высоких процентов: максимальный достигал 96% годовых. При этом «собранные с граждан денежные средства перечислялись на личный банковский счет обвиняемого и тратились им на личные нужды», говорилось в сообщении Генпрокуратуры. Всего за три месяца существования финансовой пирамиды от ее деятельности пострадали 60 человек, у которых было похищено более 7,7 млн руб.
Другая финансовая пирамида, о которой Генпрокуратура сообщила в сентябре, была куда масштабнее: у КПК «Рост» было 40 филиалов в 23 регионах страны, компания похитила средства 3557 граждан на 1,4 млрд руб. (средний вклад — чуть меньше 400 000 руб.). МВД называло его одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее организаторы собирали средства вкладчиков в 2013–2015 гг., обещая инвестировать их в высокодоходные финансовые проекты. Но уже с конца 2014 г. вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей активов, сообщило МВД. Свою работу КПК «Рост» рекламировал в СМИ, а также в популярных соцсетях.
Другая организация — Торгово-инвестиционная компания «Джи эф ай» завлекала граждан высокими процентными ставками (24–40% годовых), размещая рекламу в газетах и в интернете. У нее были офисы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине, сообщила Генпрокуратура. Организаторы этой пирамиды похитили у 1236 человек 1,1 млрд руб. (средний вклад — около 890 000 руб.).
По данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, каждый день от деятельности финансовых пирамид страдает 27 человек, размер ущерба каждые 7 часов составляет 1 млн руб. Здесь речь идет о людях, которые заявили о своих правах, уточняет управляющий Марат Сафиулин, фактически это вершина айсберга и масштаб проблемы куда больше. Генпрокуратура, ЦБ и МВД оценок ущерба от деятельности финансовых пирамид не дают.
Центр компетенции Пирамид
В этом году ЦБ решил создать центр компетенций по противодействию финансовым пирамидам в Хабаровске, следует из ответа представителя ЦБ. Регулятор выстроил процесс противодействия безлицензионной деятельности, в 2017 г. сформировал департамент противодействия недобросовестным практикам, основная задача которого — выявление и прекращение деятельности нелегальных организаций на финансовом рынке.
В начале этого года ЦБ создал также центр компетенций по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке в Краснодаре и отделы по данному направлению во всех главных управлениях, напоминает представитель ЦБ. По его словам, такие структурные подразделения занимаются «проактивным выявлением мошеннических организаций и схем», а также работают с правоохранительными органами. Все собранные материалы ЦБ передает в Генпрокуратуру и МВД и в дальнейшем оказывает им необходимую консультативную и методическую помощь, указывает он. А информация о рекламе таких организаций передается в Федеральную антимонопольную службу, заключает он.
Социальная игра
«По нашей оценке, большинство финансовых пирамид сейчас действует на протяжении очень короткого времени», — говорит представитель ЦБ. Цель — быстро собрать деньги в одном регионе и исчезнуть, а нередко — переместиться в другой регион, продолжает он: «Как правило, это небольшие пирамиды, в такие схемы иногда может быть вовлечено несколько сотен человек в регионе». Крупные пирамиды, в деятельность которых может быть вовлечено сразу несколько регионов, в последние годы возникают реже, указывает представитель ЦБ. И обычно они устраивают массированные рекламные кампании с использованием популярных экономических терминов и с помощью новых технологий и социальных сетей вовлекают в свои схемы «многие тысячи участников». Обычно пирамиды зарождаются в городах-миллионниках и наиболее благополучных с экономической точки зрения регионах, так как при их создании делается ставка на привлечение платежеспособных клиентов, добавляет представитель ЦБ.
Организаторы пирамид используют известный метод, чтобы человек, вовлеченный в пирамиду, сам привлекал в нее новых членов. С развитием социальных сетей такое масштабирование происходит быстрее, указывает представитель ЦБ.
«Финансовая пирамида — это не бизнес, у нее продукта как такового не существует. Это скорее социальная игра, а с законодательной точки зрения это преступление», — говорит управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. По сути, организатор пирамиды в сетевом маркетинге делегирует свои полномочия участнику-рекрутеру, последние часто не задаются вопросом, откуда и что берется, отмечает он.
На каждое предложение находится спрос: жертвами финансовых пирамид всегда становится одна и та же категория людей с характерным социально-демографическим профилем (преимущественно люди с невысоким доходом, средним образованием, пенсионеры и другие социально уязвимые группы) и психотипом (пассивные, инфантильные, доверчивые, ведомые — подверженные влиянию чужого, более агрессивного, мнения), продолжает Андреев: «Весь сетевой маркетинг едет на одних и тех же человеческих страстях и пороках — „что бы такого съесть, чтобы похудеть“.
А инженеры финансовых пирамид, как правило, люди очень умные и грамотно использующие ситуации (на „сытых“ рынках пирамиду построить сложно), указывает он. Также они умело пользуются и возможностями соцсетей, которыми можно убивать сразу несколько зайцев: в соцсетях много людей, есть хороший таргетинг и возможность сегментировать аудиторию, говорит Андреев. Кроме того, в соцсетях можно создавать сообщество, что очень привлекательно для людей, попадающих в категорию жертв финансовой пирамиды, а само продвижение обходится недорого, заключает он: „Соцсети как будто созданы под сетевой маркетинг“.
Всего не вернуть
У жертв финансовых пирамид есть шансы вернуть средства, но они невысоки, а вернуть все „крайне маловероятно“, говорит Сафиулин. Самый высокий возврат средств был в Madoff Investment: жертвам крупнейшей в истории пирамиды (знаменитые клиенты, включая фонд режиссера Стивена Спилберга, нобелевского лауреата писателя Эли Визеля и — вероятно, рекорд всех времен — одежного магната Карла Шапиро, вложившего в пирамиду более $500 млн) удалось получить около 70 центов с вложенного доллара, продолжает он, но в России таких показателей нет. „Достаточно долго идут оперативно-розыскные мероприятия, судебные процедуры — это 3–8 лет. За это время похищенное имущество претерпевает метаморфозы и от него остается немного“, — объясняет Сафиулин.
Закон позволяет пострадавшим один раз в жизни получить компенсацию, ее выплачивает возглавляемый Сафиулиным фонд, напоминает он: сумма — 25 000 руб., для ветеранов Великой Отечественной войны — 250 000 руб. Но средний вклад в пирамиды, увы, намного больше.
В подготовке статьи участвовала Анна Еремина
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