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Россияне отложили рекордно мало сбережений
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Россияне отложили рекордно мало сбережений 

Lenta.ru 1 час назад
За девять месяцев 2018 года россияне отложили четыре процента своего дохода. Этот показатель достиг минимума с 2004 года, передает ТАСС со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
За аналогичный период 2017 года россияне отложили 6,8 процента доходов в качестве сбережений, в 2016 году — 9,9 процента. По сравнению с 2015-м доля отложенных средств снизилась в три раза, тогда она составляла 13,4 процента. В то же время ученые отметили, что на оплату товаров и услуг жители страны потратили 78,2 процента своих доходов. Этот показатель, напротив, достиг максимума с 2004 года.
По мнению авторов исследования, россияне откладывают все меньше сбережений из-за роста задолженности по кредитам. В январе-сентябре 2018 года кредиты физическим лицам увеличились на 16,7 процента за счет ипотеки и необеспеченных потребительских ссуд. «Как показывают данные мониторинга, более пятой части населения испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем», — заключили ученые.
20 ноября сообщалось, что 34 процента россиян вообще не откладывают сбережений. При этом за последний год уровень финансовой грамотности и благосостояния населения вырос.
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