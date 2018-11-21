Россияне отложили рекордно мало сбережений

За аналогичный период 2017 года россияне отложили 6,8 процента доходов в качестве сбережений, в 2016 году — 9,9 процента. По сравнению с 2015-м доля отложенных средств снизилась в три раза, тогда она составляла 13,4 процента. В то же время ученые отметили, что на оплату товаров и услуг жители страны потратили 78,2 процента своих доходов. Этот показатель, напротив, достиг максимума с 2004 года.

По мнению авторов исследования, россияне откладывают все меньше сбережений из-за роста задолженности по кредитам. В январе-сентябре 2018 года кредиты физическим лицам увеличились на 16,7 процента за счет ипотеки и необеспеченных потребительских ссуд. «Как показывают данные мониторинга, более пятой части населения испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем», — заключили ученые.

20 ноября сообщалось, что 34 процента россиян вообще не откладывают сбережений. При этом за последний год уровень финансовой грамотности и благосостояния населения вырос.