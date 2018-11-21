Налоги растут вдвое быстрее зарплат россиян

Эксперты заявили, что налоги в РФ растут в два раза быстрее зарплат

Налоги в России в течение последних трех лет растут почти в два раза быстрее, чем зарплаты. К такому выводу, как сообщают «Известия», пришли в «Финэкспертизе».

Специалисты компании проанализировали данные Росстата Федерального казначейства и обнаружили, что объем уплачиваемых россиянами сумм по трем основным налогам — земельному, имущественному и транспортному —рос и в 2016-м и 2017 годах.

В 2015-м граждане заплатили по этим сборам 176,24 миллиарда рублей, в 2016-м — 180,67 миллиарда, а в 2017-м — 225,18 миллиарда.

Между тем среднемесячная зарплата за тот же период стала больше лишь на 15% — 39,17 тысячи по итогам прошлого года.

По словам аналитика AMarkets Артема Деева, главная налоговая нагрузка на россиян — это налог на имущество, который в течение трех лет вырос на 72%.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич отметил, что на рост собираемости налогов повлияла и «дачная амнистия» — выросло число собственников.