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Налоги растут вдвое быстрее зарплат россиян
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Эксперты заявили, что налоги в РФ растут в два раза быстрее зарплат 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Налоги в России в течение последних трех лет растут почти в два раза быстрее, чем зарплаты. К такому выводу, как сообщают «Известия», пришли в «Финэкспертизе».
Специалисты компании проанализировали данные Росстата и Федерального казначейства и обнаружили, что объем уплачиваемых россиянами сумм по трем основным налогам — земельному, имущественному и транспортному —рос и в 2016-м и 2017 годах.
В 2015-м граждане заплатили по этим сборам 176,24 миллиарда рублей, в 2016-м — 180,67 миллиарда, а в 2017-м — 225,18 миллиарда.
Между тем среднемесячная зарплата за тот же период стала больше лишь на 15% — 39,17 тысячи по итогам прошлого года.
По словам аналитика AMarkets Артема Деева, главная налоговая нагрузка на россиян — это налог на имущество, который в течение трех лет вырос на 72%.
Главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич отметил, что на рост собираемости налогов повлияла и «дачная амнистия» — выросло число собственников.
В свою очередь, гендиректор «Финэкспертизы» Нина Козлова обратила внимание и на цифровизацию сбора налогов в стране, что делает налогоплательщиков и их собственность заметнее для властей.
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