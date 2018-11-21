Безысходность: россияне заливают голод водкой

Россияне приспособились к падению доходов и ситуации неопределенности в политике и экономике: продовольственных товаров покупают меньше, а спиртных напитков потреблять стали больше. На градусах не экономят, предпочитая водку, коньяк и пиво.

Запросы россиян на покупку еды и одежды почти не растут в последнее время. За три года (по отношению к сентябрю 2016 года) оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос всего на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Причем рост если и наблюдается, то в основном за счет роста оборота непродовольственных товаров (4,2%). В то время как оборот пищевой продукции, наоборот, снизился (-0,9%).

«В первую очередь, обращает на себя внимание отсутствие роста оборота пищевой продукции», — сообщают эксперты РАНХиГС.

По факту это означает, что россияне уменьшают потребление продуктов питания. Напомним, что в июле 2017 года значение оборота пищевой продукции впервые, начиная с апреля 2014 года, превысило отметку в 100%. И если с января по июнь текущего года значение показателя неуклонно росло, то, начиная с июля, оно начало замедляться. Например, в июле потребление пищевой продукции замедлилось до 3,4%.

Цены расти не забывают

Одна из причин замедления темпов потребления — рост цен. По данным Росстата, в октябре 2018 года цены выросли к октябрю прошлого года на 3,5%, в том числе на 2,7% на продовольственные товары, на 4,1% на непродовольственные товары и 4% на услуги.

Цены растут и в годовом выражении, и месяц к месяцу. В октябре цены по отношению к сентябрю выросли на 0,4%, в том числе на 0,6% на продовольственные товары, на 0,5% на непродовольственные товары, а цены на услуги снизились на 0,1%.

В месячном выражении среди продовольственных товаров, прежде всего, стоит отметить единственную категорию, цены в которой снизились — это плодоовощная продукция (-1,1%). Что естественно для осени. В первую очередь снижение цен коснулось лимонов (-18,2%), свеклы (-14,1%), моркови (-11,2%), яблок (-8,6%). Цены на картофель, лук репчатый, капусту белокочанную, виноград и чеснок уменьшились на 3,3-5,1%.

Остальные категории продовольственных товаров подорожали, и среди них сильнее всего — яйца куриные (7,1%) и сахар-песок (4,9%). Цены на остальные продовольственные товары выросли в пределах 0,1-1,5%.

В категории продовольственных товаров в годовом выражении (к октябрю 2017 года) сильнее всего, как и в прошлом месяце, подорожали яйца куриные (на 12,1%). На втором месте сахар-песок (подорожание на 10,6%).

«Среди непродовольственных товаров за месяц цены выросли на все категории продукции, хотя и не так сильно (разброс составляет 0,2-0,8%). В частности, можно отметить продолжающийся сезонный рост цен на одежду из осенне-зимнего ассортимента (0,8-1,4%), также подорожали машины стиральные и швейные, плиты бытовые, миксеры, блендеры (0,9-1,1%). Выросли цены на большинство медикаментов», — отмечают эксперты РАНХиГС.

Радиодеталями сыт не будешь

В категории непродовольственных товаров в годовом выражении сильнее всего в октябре, как и в прошлом месяце, подорожали бензин автомобильный (11,3%) и табачные изделия (10,5%). Также выросли цены на строительные материалы (4,9%). Остальные категории непродовольственных товаров подорожали на 1,9-3,1%.

Подешевели в октябре 2018 года только телерадиотовары (-1,1%).

В категории услуг за год снизились цены только на не самые популярные в России услуги — страхование (-1,5%). Среди резко подорожавших услуг — зарубежный туризм (11,2%) и образование (8,4%).

Цены на услуги дошкольного воспитания, пассажирского транспорта, связи, организаций культуры, физкультуры и спорта, а также жилищно-коммунальные, медицинские и бытовые услуги выросли на 2,4-4,8%.

Зарплата растет — доходы уходят в минус

Вторая причина снижения потребления не менее очевидна: снижение доходов. Этот процесс затянулся уже на четыре года. Причем в России ситуация выглядит так: зарплата растет, а доходы и с ним уровень жизни падают.

По предварительным оценкам Росстата , заработная плата за сентябрь 2018 года составила 42200 рублей, что в реальном выражении на 7,2% выше уровня сентября прошлого года.

«В сентябре этого года рост реальной начисленной заработной платы составил 7,2%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,5%, а реальный размер назначенных пенсий не изменился», — отмечают эксперты РАНХиГС.

Различия в динамике реальной заработной платы и реальных доходов населения эксперты объясняют «снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также перераспределением между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых». То есть на самом деле доходы не снижаются, а уходят в тень.

В структуре использования денежных доходов населения доля доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 года 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период на протяжении последних 15 лет.

Это означает, что россияне более двух третей своего дохода тратят на самое необходимое (еда, одежда, учеба детей, медицинские, коммунальные, транспортные услуги).

Россияне не экономят на крепком алкоголе

На развлечения и отдых денег почти нет. Выход из этой ситуации россияне видят лишь один: больше потреблять алкоголя. На градусах не экономят. Розничные продажи алкогольной продукции (без пива) за январь-сентябрь 2018 года выросли сразу на 4,1% относительно аналогичного периода предыдущего года.

В натуральном выражении через розничные торговые сети и предприятия общественного питания было продано 155,5 млн декалитров алкогольных напитков (не включая пиво и изготавливаемые на его основе напитки).

При этом продажи пива за первые три квартала текущего года составили 607,2 млн декалитров, что на 7,2% больше, чем было продано за первые три квартала 2017 года. В товарной группе крепких алкогольных напитков доминирует водка (74% объема в натуральном выражении), в первом-третьем кварталах предыдущего года водка занимала 75% продаж этой группы товаров.

На втором месте — коньяк (11%), и по 6% занимают крепкие ликероводочные изделия и категория «другие виды спиртных напитков с содержанием спирта свыше 9%».

«Год назад коньяка было продано чуть меньше (10% данной группы), водки чуть больше, а в остальном структура потребления алкоголя не претерпела существенных изменений», — отмечают эксперты.

Винодельческая продукция, которая продается через розничные сети и предприятия общественного питания, на 49% состоит из вина, плюс на 14% из вина фруктового или плодового и на 13% из игристых и шампанских вин.

По сравнению с первыми девятью месяцами 2017 года продажи шампанских и игристых вин почти не изменились, по некрепленым винным напиткам продажи снизились на 8%. Вина фруктового, напротив, в текущем году было продано на 47%, а вина ликерного — на 56% больше по сравнению с предыдущим годом.

Рост цен на алкоголь не останавливает россиян. По подсчетам экспертов РАНХиГС, цены на алкогольную продукцию выросли на 1,6%, что ниже совокупного роста потребительских цен на товары и услуги (2,5% к январю-сентябрю 2017 года), но выше, чем рост цен на продукты питания (0,8%).