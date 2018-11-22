«Ошкурить тунеядцев»: чего депутаты хотят от безработных

Одному из депутатов показалось, что у нас есть 18 миллионов безработных граждан, которые должны заплатить за то, что пользуются социальными благами. К чему такие сложности? Легче сделать вход в любое соцучреждение по трудовой книжке и платный прайс. По факту нам предлагают перейти от государственного к платному. Тогда возникает закономерный вопрос: зачем нам то, что мы называем государством и те, кого мы ошибочно называем депутатами?

Подсчеты депутатского корпуса не выдерживают никакой критики по причине того, что в них перемножили количество людей, которые официально нигде не трудоустроены на отчисления мифологического МРОТа.

Если хочется напугать людей еще большими цифрами и рассказать, как много самозанятые воруют из бюджета, предлагаю назвать цифру в 10 триллионов рублей в месяц, предположив, что некий фрилансер зарабатывает 5 миллионов в день. И пусть кто-нибудь докажет, что это неверные подсчеты. Ведь и их расчеты, и этот пример показывают, что это лишь оценочные суждения, не более.

Попытка «ошкурить тунеядцев» предпринималась в нашей братской республике Беларусь, когда при средней зарплате в 375 долларов в месяц предполагалось платить 200 долларов в год страховых взносов. Попытка с грохотом провалилась и налог был отменен, но тем кто все-таки исправно платил во время действия закона деньги не вернули.

Депутаты, судя по всему, совсем не понимают, что такое экономика и что производят для нас те люди, которые работают на фрилансе. А они производят для нас помимо плодов своего труда отсутствие затрат на биржу труда, на постановку и обработку их данных и не просят у нас то, что называется пособием по безработице.

На мой взгляд, пособие является плевком в сторону наших сограждан, настолько оно ничтожно мало. И вместо того, чтобы это администрировать все это проще дать налоговое освобождение на ту же самую сумму по государственным требам, например ЖКХ, которое тоже государственное. Тогда сразу бы сократилось огромное количество мест в системе учета, контроля, где не производят никакого производительного труда, извините за тавтологию.