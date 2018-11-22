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Хлеб, молоко и сахар подорожают в следующем году на 4‐11% 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар в следующем году поднимутся в цене на 4-11%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве.
Эксперт организации Анастасия Сысоева утверждает, что из всех социально значимых товаров больше всего подорожает сахар.
Прогноз был сделан на основании данных об НДС (налог на добавочную стоимость), ситуации на базовых сельскохозяйственных рынках, инфляции. Кроме того, аналитики использовали прогноз роста цен Министерства экономического развития РФ.
Аналитический центр при правительстве, однако, не рассматривал возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.
Эксперты считают, что установленная для социально значимых продуктов льготная ставка НДС в 10% не повлияет на ситуацию. Цены все равно вырастут.
«Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе все же произойдет», — пояснила Анастасия Сысоева.
Насколько именно подорожают те или иные продукты питания будет зависеть от глубины их переработки, то есть чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС.
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Левада-центр , Минэкономразвития , газета "Известия" , Личный счет
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