Операторы связи предупредили о подорожании тарифов

Половина опрошенных операторов связи в России ожидают в 2019 году повышения тарифов в пределах 10 процентов. Об этом говорится в исследовании агентства TelecomDaily, которое приводит РИА Новости

«Вымпелком», В опросе участвовали топ-менеджеры федеральных и региональных телекоммуникационный компаний в 15 городах России. При этом отмечается, что крупнейшие мобильные операторы — МТС Tele2 — не принимали участие в исследовании. В «Мегафон» результаты опроса на прокомментировали.

81 процент респондентов считают, что в следующем году вырастут тарифы на услуги связи. Больше половины отметили, что рост тарифов на связь будет в пределах 10 процентов. 29 процентов опрошенных предполагают, что в 2019 году тарифы подорожают более чем на 10 процентов.

В числе главных рисков компании назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20 процентов и реализацию требований «пакета Яровой».

В пресс-службе «Вымпелкома», Tele2 и «Мегафона» не прокомментировали возможное подорожание тарифов.

Ранее в сентябре сообщалось, что операторы связи готовятся предоставить региональным операторам услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой». Предполагается, что это позволит окупить часть расходов на увеличение хранилищ.

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио— и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или СМС, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.