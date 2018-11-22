Долг граждан за электроэнергию достиг 52 млрд рублей

С начала года количество злостных неплательщиков по ЖКХ выросло на 20,7%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Национального бюро кредитных историй

По состоянию на 1 ноября 2018 года, общая задолженность граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, достигла 1,63 млрд рублей. За год она выросла на 27,3%. В то же время средний размер задолженности немного уменьшился, он составляет около 45 тыс. рублей.

«По состоянию на начало ноября 2018 года, дебиторская задолженность за электроэнергию сохраняется на высоком уровне», — комментирует председатель правления Ассоциации «Надёжный партнёр» Андрей Романчук.

По его словам, уровень задолженности розничными потребителями составил порядка 256,5 млрд рублей, прирост с начала года составил 30 млрд рублей. При этом, задолженность населения за электроэнергию составила 52 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,7 млрд рублей. Средний уровень расчётов составляет 96,7%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%.