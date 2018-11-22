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Эмиссия карт «Мир» превысила 48 млн 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эмиссия карт "Мир" на текущий момент превысила 48 млн, или 17% от общего объема эмиссии, а доля операций по картам достигла 13%. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на VI Национальном платежном форуме России — 2018 "Будущее конкуренции на рынке платежных услуг".
"У нас на сегодня имитировано более 48 млн карт национальных платежных инструментов. Таким образом, на сегодня доля платежной системы "Мир" превышает уже 17% от общего объема эмиссии в России. Объем операций за январь-сентябрь 2018 года составил почти 13% от общего объема карточных транзакций", — сказала она.
Также Бакина отметила, что эмиссия карт "Мир" на 2018 будет соответствовать прогнозам. "Нет никаких причин, которые не позволили бы сбыться прогнозам по эмиссии (карт "Мир"), — заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах форума.
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