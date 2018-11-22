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Россияне раскошелятся на новогодние подарки 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каждый третий россиянин (32%) заявил о готовности потратить на подарок близкому к Новому году более пяти тыс. рублей. 25% опрошенных планируют выложить от трёх до пяти тыс. рублей, 28% откладывают на подарок от одной до трёх тыс. рублей. Меньше всего респондентов (15%) сообщили, что готовы потратить не более одной тыс. рублей.
«9% респондентов готовы потратить на один подарок более 20 тысяч рублей, что превышает половину средней по стране заработной платы», — говорится в сообщении OneTwoTrip.
Согласно данным опроса, россияне внимательно подходят к покупке подарков и готовятся к празднику заранее. 40% опрошенных начинают приобретать их за месяц до Нового года, а 20% — за два месяца и более.
32% респондентов охарактеризовали свой подарок как «приятную мелочь». На втором месте расположились одежда, косметика и аксессуары — обрадовать ими близким планируют 18%. Авиабилеты или путешествие собираются подарить 14% россиян.
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