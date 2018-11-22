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Пенсионный фонд отреагировал на заморозку пенсионных накоплений 

Lenta.ru 2 часа назад
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) должен окончательно прояснить вопрос о накопительной части пенсии, передает ТАСС слова главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.
Дроздов напомнил, что сейчас тариф страховых взносов — 22 процента и 10 процентов сверх предела — зафиксирован на постоянной основе.
«Отчисления в накопительную часть по-прежнему заморожены, их продлили до 2021 года, имея в виду, что, наверное, в следующем году будет закон об ИПК, который в связке с этой нормой и даст возможность поставить точку в этом вопросе», — сказал Дроздов.
Накопительную пенсию опять заморозили
В ноябре этого года Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Согласно нему, средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам.
Разрабатывающийся сейчас закон об ИПК должен заменить накопительную часть государственной пенсии. Согласно новому механизму, накопления станут собственностью самого работника, а не государства. По умолчанию отчисления составят шесть процентов, но рост будет постепенным — с нуля до шести, на один процентный пункт в год. Работник сможет сам определять размер отчислений, в том числе и оставить их нулевыми.
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Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ИТАР-ТАСС , Личный счет , Видео
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