Дедлайн наступает — заплати налоги. Если получится

Через десять дней истекает срок уплаты налогов на имущество. Business FM пожаловались слушатели, которым не удалось это сделать в личном кабинете из-за постоянных сбоев на сайте nalog.ru. В чем суть проблем и как их решить?

Осталось всего десять дней — 3 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество. С проблемами при попытке уплатить их через личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru сталкивались не только слушатели Business FM. Достаточно было бросить клич в редакции — примеров сразу нашлось несколько, и разных. Вот что рассказывает обозреватель радиостанции Наталия Шашина:

Наталия Шашина, обозреватель Business FM

«У меня доля в двух квартирах. Еще в сентябре я на сайте налоговой оплатила оба налога, но неделю назад зашла в кабинет налогоплательщика в полной уверенности, что у меня все в порядке, и обнаружила, что уплаченные деньги отображаются как переплата. Я решила попробовать еще раз. Оплачиваю снова. На этот раз с карточки другого банка, и сегодня снова вижу, что налог по-прежнему не оплачен. Деньги при этом с карточки списались. Что теперь делать, я не знаю, поскольку оплачивать третий раз я не вижу смысла, а от службы техподдержки личного кабинета я пока никакого ответа не получила».

Редакция, как и положено СМИ, обратилась с просьбой за разъяснениями в налоговую службу . Ответ, правда, письменный поступил быстро.

По утверждению ведомства, сервис работает «в штатном режиме» без перебоев. А если они случаются, то это, скорее всего, связано с качеством работы устройств и подключения клиентов.

Неправильное отражение оплаты, как у Наталии Шашиной, связано с тем, что «есть особенности отражения некоторых видов оплат, в связи с чем эти платежи отражаются в разделе переплат до момента наступления срока уплаты», то есть 3 декабря. Но очевидно, что это не единственная проблема, с которой сталкиваются пользователи сервиса.

«Пару дней назад я решил заплатить налоги, попытался войти в личный кабинет. Этого сделать не удалось. Все висело, зато там была ссылка на старую версию кабинета. Там в строке «Задолженность» значится 261 рублей 10 копеек, но новых налогов за машину и за дачу там не было. Сегодня я решил снова проверить личный кабинет, зайти в новую версию личного кабинета. На этот раз удалось. Там во весь экран большими буквами было написано: «У вас нет неоплаченных налогов и задолженностей».

Мы слишком быстро привыкли к компьютерам, интернету и расслабились. Но не стоит забывать, что существует такая старая добрая вещь, как бумажная платежка, напоминает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин

Дмитрий Костальгин, партнер компании Taxadvisor

«Очевидно, что идет некое обновление программного обеспечения. Из-за этого вылезают определенные баги. Когда до уплаты налогов осталось совсем немного, странно проводить обновление перед самым горячим периодом, когда большая нагрузка на серверы. Это наша плата за технологии. Мы очень легко привыкаем, а когда что-то отваливается и нет никаких гарантий, что оно должно работать надежно, и не будет доказательств, что это не работало, то, если человек точно знает сумму налога, которую нужно платить, тогда ножками идем в отделение банка и просим оформить платежку. Необязательно платить через личный кабинет, который сейчас работает через раз».

ФНС в своем ответе постаралась успокоить тех, кто подошел к уплате налогов добросовестно, но по какой-то причине у него это не получилось: «Налогоплательщик может написать обращение через сервис „личный кабинет налогоплательщика физического лица“ или обратиться в любой налоговый орган. После проверки информации у регистрирующих органов данные будут проактуализированы с проведением перерасчетов в установленном порядке».