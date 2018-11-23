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Сенаторы одобрили введение налога для самозанятых 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Совет Федерации одобрил пакет законов о введении налога для самозанятых граждан, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 10-летнем эксперименте в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской области.
В этих четырех регионах с 1 января 2019 года будет действовать налог на профессиональный доход для физлиц, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя, наемных работников или работников по договорам.
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Размер налога составит 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не превышает 2 млн 400 тысяч рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).
Индивидуальные предприниматели могут считаться самозанятыми гражданами, если их деятельность не требует обязательной регистрации. То есть, нотариусы, оценщики, адвокаты и медиаторы не смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход.
Сенаторы также продлили до 2020 года освобождение от НДФЛ и страховых взносов для некоторых категорий самозанятых граждан, куда вошли, в частности, те, кто оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми и больными людьми, репетиторству, уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства.
Комментарии127
Совет Федерации , Личный счет , Видео
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