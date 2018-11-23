Сенаторы одобрили введение налога для самозанятых

Совет Федерации одобрил пакет законов о введении налога для самозанятых граждан, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 10-летнем эксперименте в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской области.

В этих четырех регионах с 1 января 2019 года будет действовать налог на профессиональный доход для физлиц, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя, наемных работников или работников по договорам.

Размер налога составит 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не превышает 2 млн 400 тысяч рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Индивидуальные предприниматели могут считаться самозанятыми гражданами, если их деятельность не требует обязательной регистрации. То есть, нотариусы, оценщики, адвокаты и медиаторы не смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход.

Сенаторы также продлили до 2020 года освобождение от НДФЛ и страховых взносов для некоторых категорий самозанятых граждан, куда вошли, в частности, те, кто оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми и больными людьми, репетиторству, уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства.