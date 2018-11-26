Родственникам предпенсионеров предложили дать налоговые льготы

В России могут появиться специальные информационные площадки для трудоустройства и переквалификации людей предпенсионного возраста. Кроме того, тем, кто будет оплачивать переобучение предпенсионера, могут предоставить налоговые льготы.

Эксперты рабочей группы "Социальная политика и повышение качества социальных услуг" Экспертного совета при правительстве России дали свои предложения по подготовленному Минтрудом проекту программы мероприятий по организации профессионального обучения для людей предпенсионного возраста до 2024 года (есть в распоряжении "РГ").

В частности, в документе говорится, что Минтруду нужно поручить прогнозировать численность рабочих мест, на которых могут быть востребованы люди предпенсионного возраста, в том числе количество рабочих мест, которые они смогут занять после переобучения или в случае переезда в другие регионы. Также Минтруду нужно поручить формирование ежегодного прогноза численности людей предпенсионного возраста, считают в экспертном совете. Помимо этого, в программе, по мнению членов совета, отсутствует взаимосвязь предлагаемых мероприятий с существующими программами по поддержке занятости. Нет и ключевого показателя эффективности для заявленных программой целей — число людей предпенсионного возраста, продолживших трудовую деятельность или вновь трудоустроенных после переобучения.

А для переобучения предлагается ввести специальные образовательные сертификаты, по которым человек смог бы обучиться там, где он хочет, что будет стимулировать конкуренцию среди образовательных организаций. Помимо этого, подготовить поправки в Налоговый кодекс, включающий расширение случаев предоставления социального налогового вычета для людей, оплативших переобучение родственников предпенсионного возраста. Срок формирования проекта закона — апрель 2019. Такой вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый подоходным налогом.

Также экспертным советом предлагается дополнить проект программы оценкой эффективности действующих налоговых вычетов на обучение, пересмотром предельных значений по налоговому вычету на оплату переобучения граждан предпенсионного возраста. Соответствующие доклады должны быть подготовлены до февраля 2019 года.