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Опрос показал, как россияне предпочитают обращаться со свободными деньгамис 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"С января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре — 46%… О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорит треть опрошенных (34%)", — говорится в отчете.
По данным ВЦИОМ, на вопрос "Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" 64% респондентов выбрали вариант ответа "Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее". Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.
По данным опроса, более половины (51%) россиян сейчас не готовы совершать крупные покупки, 29% респондентов, напротив, считают, что сейчас хорошее время для больших покупок.
Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, говорится в отчете.
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ВЦИОМ , РИА Новости , Личный счет
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