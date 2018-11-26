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Россияне отложили крупные траты до лучших времён 

News.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Чуть более половины опрошенных ВЦИОМ россиян предпочли отложить крупные траты до лучших времен. Доверие к банковским вкладам в последние месяцы тоже немного снизилось.
«Уже более четверти граждан (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок, однако чуть больше половины (51%) настроены скептически», — сообщили специалисты ВЦИОМ после исследования, посвящённого потребительскому и кредитному доверию россиян.
Две трети опрошенных (67%) не рассматривают вопрос о получении крупных банковских займов, и лишь 17% респондентов не прочь взять кредит.
«Доверие к банкам в последние месяцы незначительно снизилось», — констатирует ВЦИОМ.
Доля респондентов, считающих банковский вклад лучшим вариантом размещения свободных средств, составила в октябре только 46%. А треть опрошенных выступили за то, чтобы вообще забрать деньги из банков.
Ранее News.ru писал, что объёмы кредитования в октябре 2018 года стали рекордными. Как сообщили в Объединённом кредитном бюро, всего было выдано кредитов на сумму 805,72 млрд рублей. По данным организации, общее количество выданных кредитов составило 3,31 млн, за год оно выросло на 9%. При этом объём выданных средств увеличился на 39%.
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Комментарии1
ВЦИОМ , Личный счет
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