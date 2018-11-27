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Сбербанк заявил, что бытовые переводы не входят в периметр контроля банка 

РИА Новости + ещё 38 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.
"Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится", — сообщили в банке, комментируя публикацию газеты.
В Сбербанке также отметили, что банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. "Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля", — указали в кредитной организации.
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Комментарии1
Тинькофф банк , Сбербанк России , Бинбанк , газета "Известия" , РИА Новости , Личный счет
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