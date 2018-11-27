Сбербанк заявил, что бытовые переводы не входят в периметр контроля банка

Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка Тинькофф-банка и Сбербанка.

"Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится", — сообщили в банке, комментируя публикацию газеты.

В Сбербанке также отметили, что банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. "Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля", — указали в кредитной организации.