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Банки предупредили россиян о блокировке карт за необоснованные перводы 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Российские банки вынуждают своих клиентов доказывать «экономический смысл» операций на сумму до тысячи рублей. Об этом «Известиям» рассказали столкнувшиеся с подобным клиенты.
По словам жителя Москвы по имени Николай, когда он попытался перевести тысячу рублей со своей карты Сбербанка на карту другого банка, ему позвонили из службы финансового мониторинга кредитной организации и заставили предоставить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».
Клиентка «Бинбанка» из Москвы Анастасия также пыталась перевести тысячу. Девушке позвонили из колл-центра банка и предложили письменно доказать наличие у перевода «смысла» и объяснить цели расходования денег, а также документально подтвердить их происхождение. В случае несогласия с условиями карту девушки пригрозили аннулировать.
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Наконец, в «Тинькофф банке» москвича Виталия попросили доказать, что перевод ему тысячи рублей не является мошенническим, сфотографировав чужую карту, с которой он был осуществлен. До тех пор карта Виталия была заблокирована.
В пресс-службах упомянутых банков изданию никак не прокомментировали инциденты, а в пресс-службе Центрального банка напомнили, что, согласно изменившемуся закону о противодействии мошенничеству, банки могут приостановить проведение подозрительной операции, после чего должны обратиться к клиенту лишь за подтверждением, что ее совершает именно он.
Другие документы банки требовать не должны. По этой причине в пресс-службе Банка России рекомендовали столкнувшимся с подобным клиентам жаловаться в интернет-приемную ЦБ.
По словам аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, запрашивая доказательства «экономического смысла» операций, банки борются с разнообразными нелегальными схемами, например, ухода от налогов.
Комментарии46
Тинькофф банк , Сбербанк России , Бинбанк , Центральный банк России , газета "Известия" , Личный счет , Видео
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