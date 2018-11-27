«Черная пятница» обошлась россиянам в 17 млрд рублей

Россияне потратили в «Черную пятницу» более 17 миллиардов рублей. Такие цифры приводят «Известия» , ссылаясь на заявление президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова

По его словам, эта сумма в два с половиной раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Соколов сообщил изданию, что такому росту способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ритейлеров.

Отмечается, что покупатели чаще обращали внимание на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, а также автозапчасти. Продавцы, в свою очередь, не накручивали скидки и выставляли честные цены.

На онлайн-платформах наибольшим спросом пользовались смартфоны и аксессуары к ним, а также верхняя одежда.

Напомним, «Черной пятницей» в США называют день, следующий за Днем благодарения — тогда продавцы, как правило, устраивают масштабные распродажи. Подобные акции стали весьма популярными во многих странах мира, в том числе и в России. В этом году «черная пятница» пришлась на 23 ноября, отмечает «Русская планета».