Россияне стали больше жаловаться на банки

Число обращений россиян в Банк России с жалобами на кредитные организации увеличилось практически на четверть (24%) в октябре этого года по сравнению с сентябрём, рапортуют в ЦБ. Регулятор получил 10,8 тыс. жалоб за прошлый месяц. Только на банки число жалоб выросло на 15%.

По-прежнему львиная доля населения (39%) выражают недовольство в связи с потребительскими кредитами. Однако в октябре жалоб по этому вопросу поступило на один процентный пункт меньше, чем в сентябре.

Также на 24% стали чаще жаловаться на некредитные финансовые организации — 6,6 тыс. обращений, рассказывают в ЦБ.

«При этом регулятор фиксирует значительное снижение количества обращений по этому сегменту в долгосрочной перспективе: за 10 месяцев 2018 года их стало на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточняют в Банке России.

Общее количество жалоб в ЦБ на финансовые организации (банки, МФО, страховые компании и др.) с января по октябрь этого года увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Только в октябре 2018 года Центробанк получил 20,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг.

В октябре россияне стали чаще жаловаться и на страховые компании — 3,6 тыс. обращений, что на пять п.п. больше, чем месяцем ранее. Люди по-прежнему жалуются на ОСАГО (76%), причём количество недовольных выросло на 6,8% по сравнению с сентябрём. Главная проблема во взаимоотношениях со страховщиками — применение коэффициента бонус-малус (КБМ), уточняют в ЦБ.