«Рыбный союз» рассказал о ценах на икру к новому году

По его словам, красная икра хорошего и среднего качества нынешней осенью стала дешевле на 30% по сравнению с тем, сколько стоила в прошлом сезоне. Более того, Гудков уверен, что цены на икру не увеличатся к Новому году.

«Скорее, наоборот», — полагает он.

По мнению исполнительного директора «Рыбного союза», удешевлению икры поспособствуют традиционные новогодние акции в торговых сетях.

Также Гудков не рекомендовал россиянам самостоятельно замораживать икру после покупки, объяснив это потерей продуктом вкусовых качеств. При этом он отметил, что икра, замороженная производителями после добычи, вкусовые качества сохраняет почти полностью.

«После разморозки это будет очень качественный и вкусный продукт», — уверен он.