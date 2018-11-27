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«Рыбный союз» рассказал о ценах на икру к новому году 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на красную икру не вырастут к Новому году, заявил агентству «Москва» исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.
По его словам, красная икра хорошего и среднего качества нынешней осенью стала дешевле на 30% по сравнению с тем, сколько стоила в прошлом сезоне. Более того, Гудков уверен, что цены на икру не увеличатся к Новому году.
«Скорее, наоборот», — полагает он.
По мнению исполнительного директора «Рыбного союза», удешевлению икры поспособствуют традиционные новогодние акции в торговых сетях.
Также Гудков не рекомендовал россиянам самостоятельно замораживать икру после покупки, объяснив это потерей продуктом вкусовых качеств. При этом он отметил, что икра, замороженная производителями после добычи, вкусовые качества сохраняет почти полностью.
«После разморозки это будет очень качественный и вкусный продукт», — уверен он.
В декабре 2017 года Росстат сообщал, что по сравнению с 2016-м красная икра подорожала на 18,57%.
Комментарии
Сергей Гудков , Росстат , АГН "Москва" , Личный счет
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