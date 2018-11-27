Аналитики рассказали, как сохранить сбережения в период колебания курса валют

Во избежание потери сбережений их следует распределять между разными активами, заявили «Лайфу» эксперты.

Аналитик компании «ЦАФТ» Антон Быков рекомендует распределить сбережения между евро (50%), долларами (20%), рублями (20%) и золотом (10%).

По его словам, увеличению курса евро может поспособствовать ужесточение монетарной политики в еврозоне, а удешевлению доллара — соответствующее желание президента США.

«Мы видим, как Дональд Трамп умеет добиваться желаемого», — отметил Быков.

Между тем аналитик Grand Capital Сергей Козловский отметил, что ныне инвесторы диверсифицируют активы в пользу резервных валют, например, швейцарского франка, так как кризис в Европе еще не закончился, а ужесточение монетарной политики может разогнать инфляцию, что скажется и на курсе евро.

Доллар же может упасть, полагает Козловский, в результате торговых войн США с Китаем.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова также отметила нестабильность евро и рекомендовала хранить сбережения в пропорции 40% рублей, по 30% — долларов и евро.

В свою очередь, аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил «достаточную» стабильность доллара. Единственным очагом нестабильности «американца» для россиян он назвал распространение санкций на расчеты в долларах.

«Но даже в этом случае частные кредитные организации смогут с ним работать», — отметил он.

Аналитик «Финист» Альберт Кятов рекомендовал покупать подешевевшие облигации федерального займа со сроками погашения до трех лет тем, кто хочет вложить не более двух миллионов рублей. Тем, кто планирует вложить больше, Кятов посоветовал диверсифицировать деньги между валютами и ОФЗ: 40% долларов, 10% евро, 50% коротких облигаций.