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Глава ВТБ призвал россиян «жить рублем» 

Банки.ру + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
План по дедолларизации, который обсуждается в правительстве, не предусматривает ограничений по хождению доллара в России. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на V Международном форуме Финансового университета. Он, однако, подчеркнул, что граждане сами должны задуматься о снижении влияния доллара на свои финансы.
«Что касается населения, никто не предлагал каких-то ограничений по хождению доллара на территории Российской Федерации или еще какие-то меры. Хотя мне кажется, что и здесь мы должны стремиться создавать такие условия, чтобы россияне жили рублем. Я недавно прочитал статью в одной из центральных газет на первой странице о том, что вопреки заявлениям правительства россияне в долларовом отношении стали получать меньше. Вопрос, почему мы должны считать зарплату россиян в долларовом эквиваленте? Мы живем-то в России», — отметил Костин.
Глава ВТБ также пояснил, что план по дедолларизации предусматривает увеличение доли расчетов с внешними контрагентами в национальных валютах, стимулирование бизнеса к регистрации в России и расширение влияния российских фондовых площадок.
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Андрей Костин , Банк ВТБ , Финансовый университет , Личный счет
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