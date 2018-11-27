Глава ВТБ призвал россиян «жить рублем»

План по дедолларизации, который обсуждается в правительстве, не предусматривает ограничений по хождению доллара в России. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин , выступая на V Международном форуме Финансового университета . Он, однако, подчеркнул, что граждане сами должны задуматься о снижении влияния доллара на свои финансы.

«Что касается населения, никто не предлагал каких-то ограничений по хождению доллара на территории Российской Федерации или еще какие-то меры. Хотя мне кажется, что и здесь мы должны стремиться создавать такие условия, чтобы россияне жили рублем. Я недавно прочитал статью в одной из центральных газет на первой странице о том, что вопреки заявлениям правительства россияне в долларовом отношении стали получать меньше. Вопрос, почему мы должны считать зарплату россиян в долларовом эквиваленте? Мы живем-то в России», — отметил Костин.

Глава ВТБ также пояснил, что план по дедолларизации предусматривает увеличение доли расчетов с внешними контрагентами в национальных валютах, стимулирование бизнеса к регистрации в России и расширение влияния российских фондовых площадок.