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Независимым заправкам разрешили продавать бензин дороже 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Фото: RTVI
Правительство разрешило независимым АЗС поднимать розничную стоимость топлива на четыре процента выше цен на заправках крупных нефтяников. Об этом сообщает «Прайм».
О таком решении стало известно после встречи вице-премьера РФ Дмитрия Козака с представителями независимых АЗС.
Ранее сообщалось, что власти установили индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее для каждого российского региона. За отклонениями более чем в четыре процента от этих уровней обещали следить налоговики и антимонопольщики.
Теперь глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша пояснил, что власти будут обращать внимание на отклонение выше четырех процентов от цен нефтяников, а не от ИУЦ.
Эту информацию подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. При этом, по его мнению, этих четырех процентов недостаточно для нормальной работы независимых заправок.
По его словам, бензин на два рубля выше, чем у крупных нефтяников, — это «чувствительно по цене» и может привести к оттоку клиентов. При этом и цены на уровне нефтяников означают убыточность для бизнеса.
Ранее в рамках соглашения с правительством нефтяники обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз. В противном случае они столкнутся с заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. Стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива будет зафиксирована до 31 марта 2019 года.
«Коммерсант» писал, что из-за невысоких ИУЦ у независимых заправок будет лишь минимальная маржа в ближайшие месяцы.
Комментарии89
Евгений Аркуша , Дмитрий Козак , Федеральная налоговая служба , Личный счет
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