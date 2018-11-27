Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.20
75.75
76.05
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
60.65
+0.28 Золото
1221.50
–0.04 РТС
1095.75
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1324
+0.0091
12.11
1.1234
25.11
14.11
02.11

Красная икра дешевеет перед Новым Годом 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бутерброды с Красной икрой стали доступнее. Главный деликатес Нового года понизился в цене на треть. При этом к новогодним праздникам стоимость икры не только не повысится, но и будет продаваться по привлекательным скидкам.
«Цена не поменяется, как на качественную икру, так и на икру среднего качества», — заявил исполнительный директор организации «Рыбный союз» Сергей Гудков.
Он подчеркнул, что икру не стоит покупать заранее и замораживать её, так как теряются вкусовые качества, информирует «Ридус».
Ранее News.ru сообщал, что стоимость красной икры в России в 2018 году снизилась на 40%, а её производство увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами. К настоящему моменту произведено около 20 тысяч тонн икры, но к концу года эта цифра может увеличиться.
News.ru: последние новости
Сбербанк опроверг блокировку счетов за бытовые переводы ЦБ усложнит банкам процедуру выдачи кредитов населению ЦБ определился с тарифами в системе быстрых платежей
Сергей Гудков , Ридус , Личный счет , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов раскулачат на триллионы
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка100
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря30
Банки пригрозили блокировать карты россиян за переводы807
Инцидент в Азовском море потопил российские активы147
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение