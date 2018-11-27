Красная икра дешевеет перед Новым Годом

Бутерброды с Красной икрой стали доступнее. Главный деликатес Нового года понизился в цене на треть. При этом к новогодним праздникам стоимость икры не только не повысится, но и будет продаваться по привлекательным скидкам.

«Цена не поменяется, как на качественную икру, так и на икру среднего качества», — заявил исполнительный директор организации «Рыбный союз» Сергей Гудков.

Он подчеркнул, что икру не стоит покупать заранее и замораживать её, так как теряются вкусовые качества, информирует «Ридус»

Ранее News.ru сообщал, что стоимость красной икры в России в 2018 году снизилась на 40%, а её производство увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами. К настоящему моменту произведено около 20 тысяч тонн икры, но к концу года эта цифра может увеличиться.