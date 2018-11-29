Популярные приложения для Android уличили в краже миллионов

Аналитики компании Kochava обнаружили, что несколько популярных приложений для Android используют мошенническую рекламную схему, приносящую миллионные доходы. Исследование опубликовано на портале BuzzFeed.

Схема была построена на подделке данных об эффективности рекламы. Компании, владеющие приложениями, обманывали заказчиков. Они перехватывали пользовательскую информацию о загрузках сторонних приложений и выдавали их за свои рекламные заслуги.

У заказчиков создавалось впечатление, что реклама в данных приложениях успешно работает. Они были готовы заплатить за каждую новую загрузку от 50 центов до трех долларов. Учитывая популярность приложений-обманщиков, схема могла принести их владельцам сотни миллионов долларов.

В мошеннической схеме участвовали известные программы Clean Master, Security Master и Battery Doctor. Аудитория некоторых из них оценивается в миллиард пользователей. Все эти приложения принадлежат китайским компаниям — Kika Tech и Cheetah Mobile. Последнюю в прошлом году обвиняли в мошенничестве в ведении бизнеса.

В ответ на расследование в Cheetah Mobile заявили, что компания стала жертвой обмана. Однако аналитики Kochava отметили в расследовании, что в рекламной схеме этой компании нет ни одной сторонней организации.

Специалисты Kika Tech сообщили, что обман был непреднамеренным, и пообещали быстро исправить ситуацию.

Ранее эксперты в области кибербезопасности обнаружили в магазине Google Play 13 поддельных программ. Все они были замаскированы под оригинальные приложения. После установки вредное ПО запускало загрузку скрытого приложения, содержащего троян.