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Путин ввел налог для самозанятых 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении налога для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, сообщает «Интерфакс».
Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября.
В этих четырех регионах с 1 января 2019 года в качестве 10-летнего эксперимента будет действовать налог на профессиональный доход для физлиц, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя, наемных работников или работников по договорам.
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Размер налога составит 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не превышает 2 млн 400 тысяч рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).
Индивидуальные предприниматели могут считаться самозанятыми гражданами, если их деятельность не требует обязательной регистрации. То есть, нотариусы, оценщики, адвокаты и медиаторы не смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход.
Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.
Плательщикам дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей.
Комментарии282
Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс , Личный счет
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