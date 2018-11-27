Путин ввел налог для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении налога для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, сообщает «Интерфакс»

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 15 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября.

В этих четырех регионах с 1 января 2019 года в качестве 10-летнего эксперимента будет действовать налог на профессиональный доход для физлиц, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя, наемных работников или работников по договорам.

Размер налога составит 4% для физлиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Режим налога для самозанятых можно будет использовать тем физическим и юридическим лицам, доход которых не превышает 2 млн 400 тысяч рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Индивидуальные предприниматели могут считаться самозанятыми гражданами, если их деятельность не требует обязательной регистрации. То есть, нотариусы, оценщики, адвокаты и медиаторы не смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Плательщикам дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей.