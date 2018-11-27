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Банки пояснили угрозу блокировать карты за необоснованные переводы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупные российские банки открестились от угроз блокировать карты клиентов за необоснованные переводы размером выше одной тысячи рублей, сообщает РБК. Так, например, в Сбербанке заверили, что внутри финансовой организации просто работает система защиты клиентов от мошенничества.
«Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится», — заявил представитель крупнейшего банка, отметив, что массовых блокировок карт и счетов Сбербанк не проводит.
В Тинькофф-банке «Ленте.ру» заверили, что финансовая организация так же не сталкивалась с массовыми блокировками переводов клиентов.
«Банк оказывает повышенное внимание безопасности платежей, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода», — рассказала pr-менеджер банка Елена Редеша.
По ее словам, блокировка не зависит от суммы, а когда сотрудники банка убеждаются в легитимности перевода — счет моментально разблокируется.
Представитель государственного Бинбанка заверили, что никаких новых процедур верификации при переводах не вводили. Представитель банка отметил, что в случае сомнительной операции представитель банка связывается с клиентом для штатной верификации. При этом счета клиента не блокируется, блокируется только перевод. Аналогичные меры предусмотрены и в Альфа-банке.
Ранее, во вторник, 27 ноября сообщалось, что банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы, а в случае отсутствия обоснования перевода карту могли заблокировать.
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Тинькофф банк , Сбербанк России , Бинбанк , Альфа-банк , Lenta.ru , Личный счет
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