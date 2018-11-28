Собянин рассказал о плюсах налога для самозанятых

Закон о налогах для самозанятых граждан — это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность, ставка налога невысокая, платить его удобно, сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин

"Считаю, что это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность. Ставка налога невысокая, платить его удобно. Это можно делать даже со смартфона, через мобильное приложение "Мой налог", — написал мэр.

Собянин также добавил, ограничений по видам деятельности практически нет. Самозанятыми могут стать и фитнес-тренеры, и программисты, и другие фрилансеры. Они будут платить налог 4%, если оказывают услуги физлицам, и 6% — юрлицам и ИП. Дополнительных страховых взносов не будет.