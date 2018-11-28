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Собянин рассказал о плюсах налога для самозанятых 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Закон о налогах для самозанятых граждан — это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность, ставка налога невысокая, платить его удобно, сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"Считаю, что это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность. Ставка налога невысокая, платить его удобно. Это можно делать даже со смартфона, через мобильное приложение "Мой налог", — написал мэр.
Собянин также добавил, ограничений по видам деятельности практически нет. Самозанятыми могут стать и фитнес-тренеры, и программисты, и другие фрилансеры. Они будут платить налог 4%, если оказывают услуги физлицам, и 6% — юрлицам и ИП. Дополнительных страховых взносов не будет.
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.
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Сергей Собянин , Владимир Путин , Личный счет
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