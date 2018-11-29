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МЭР прогнозирует значительный рост доходов россиян в будущем 

News.ru + ещё 4 40 минут назад
Фото: ТАСС
В период с 2019 по 2036 год реальные располагаемые доходы россиян будут расти в среднем на 2,4%. Это позволит увеличить доходы населения в полтора раза.
Как отмечается в опубликованном прогнозе Минэкономразвития, под реальными располагаемыми доходами понимаются деньги, которые остаются после уплаты налогов и за вычетом инфляции.
Кроме того, согласно документу, за 18 лет российская экономика увеличится в 1,7 раза, а инвестиции в основной капитал — в 2,2 раза.
Начиная с 2024 года Россия будет расти быстрее среднемирового показателя роста ВВП, который окажется ниже 3%. Доля сектора услуг возрастет, а доля добычи полезных ископаемых снизится в пользу обрабатывающей промышленности и строительного сектора.
Планируется также создать цифровую образовательную среду, обеспечить равный доступ к онлайн-курсам, а также внедрить национальную систему учительского роста.
Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития подготовило законопроект, упрощающий получение права собственности на постройки, используемые в качестве гаражей. Об этом рассказала замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко.
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Виктория Абрамченко , Минэкономразвития , Росреестр , Личный счет
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