МЭР прогнозирует значительный рост доходов россиян в будущем

В период с 2019 по 2036 год реальные располагаемые доходы россиян будут расти в среднем на 2,4%. Это позволит увеличить доходы населения в полтора раза.

Как отмечается в опубликованном прогнозе Минэкономразвития , под реальными располагаемыми доходами понимаются деньги, которые остаются после уплаты налогов и за вычетом инфляции.

Кроме того, согласно документу, за 18 лет российская экономика увеличится в 1,7 раза, а инвестиции в основной капитал — в 2,2 раза.

Начиная с 2024 года Россия будет расти быстрее среднемирового показателя роста ВВП, который окажется ниже 3%. Доля сектора услуг возрастет, а доля добычи полезных ископаемых снизится в пользу обрабатывающей промышленности и строительного сектора.

Планируется также создать цифровую образовательную среду, обеспечить равный доступ к онлайн-курсам, а также внедрить национальную систему учительского роста.