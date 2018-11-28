Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.25
75.86
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
60.28
+0.52 Золото
1213.37
+0.04 РТС
1113.46
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1353
+0.0067
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Первый канал дал советы, как сэкономить на продуктах в декабре 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Программа «Доброе утро» на Первом канале дала советы россиянам, как сэкономить средства в декабре.
В сюжете многодетная семья Васеневых из Подмосковья пожаловалась на большие траты в преддверии Нового года.
Маркетолог Максим Маклай посоветовал ходить по магазинам без детей, в супермаркете брать продукты только с нижних полок и покупать отечественное.
Он также рекомендовал отказаться от колбасы, используя вместо нее запеченное мясо, елочные игрушки покупать деревянные, а лучше изготовленные своими руками. Чтобы сэкономить на елке, он посоветовал украсить игрушками комнатные растения.
В пример авторы сюжета привели пенсионерку Елизавету Митрофановну из Краснодара, которая хранит кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ, и стирает ночью, когда тариф на электричество ниже.
Другой герой сюжета, Валерий Пузанов из Владимира ходит в магазин со своими пакетами, вместо электричества использует свечи и «умывается по-английски: он набирает воду в раковину, бреется, макая бритву в воду, а затем этой же водой умывается.
Комментарии238
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве «рухнул» крупный оператор связи6
Куда Банк России денет рубли21
Европа бросила Украину300
Россия перестала бояться санкций74
Путин пошутил про доллар84
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение