Первый канал дал советы, как сэкономить на продуктах в декабре

Программа «Доброе утро» на Первом канале дала советы россиянам, как сэкономить средства в декабре.

В сюжете многодетная семья Васеневых из Подмосковья пожаловалась на большие траты в преддверии Нового года.

Маркетолог Максим Маклай посоветовал ходить по магазинам без детей, в супермаркете брать продукты только с нижних полок и покупать отечественное.

Он также рекомендовал отказаться от колбасы, используя вместо нее запеченное мясо, елочные игрушки покупать деревянные, а лучше изготовленные своими руками. Чтобы сэкономить на елке, он посоветовал украсить игрушками комнатные растения.

В пример авторы сюжета привели пенсионерку Елизавету Митрофановну из Краснодара, которая хранит кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ, и стирает ночью, когда тариф на электричество ниже.

Другой герой сюжета, Валерий Пузанов из Владимира ходит в магазин со своими пакетами, вместо электричества использует свечи и «умывается по-английски: он набирает воду в раковину, бреется, макая бритву в воду, а затем этой же водой умывается.