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Первый канал дал советы, как сэкономить на продуктах в декабре 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Программа «Доброе утро» на Первом канале дала советы россиянам, как сэкономить средства в декабре.
В сюжете многодетная семья Васеневых из Подмосковья пожаловалась на большие траты в преддверии Нового года.
Маркетолог Максим Маклай посоветовал ходить по магазинам без детей, в супермаркете брать продукты только с нижних полок и покупать отечественное.
Он также рекомендовал отказаться от колбасы, используя вместо нее запеченное мясо, елочные игрушки покупать деревянные, а лучше изготовленные своими руками. Чтобы сэкономить на елке, он посоветовал украсить игрушками комнатные растения.
В пример авторы сюжета привели пенсионерку Елизавету Митрофановну из Краснодара, которая хранит кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ, и стирает ночью, когда тариф на электричество ниже.
Другой герой сюжета, Валерий Пузанов из Владимира ходит в магазин со своими пакетами, вместо электричества использует свечи и «умывается по-английски: он набирает воду в раковину, бреется, макая бритву в воду, а затем этой же водой умывается.
Сюжет вызвал неоднозначную реакцию у россиян. Советы пользоваться свечами и использовать одну воду несколько раз пришлись большинству не по нраву.
»Первый канал, вы там совсем, что ли, ***** [рехнулись]? В целях экономии рекомендуете свечи зажигать вместо света! Ну какая-то грань должна же быть в океане фарса и лжи», — негодует в Twitter россиянка с ником Glovingeil.
Комментарии799
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