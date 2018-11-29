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Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 

Рамблер + ещё 28 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, избавляющий россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. 442-й федеральный закон с печатью президентской канцелярии был накануне опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, вскоре рассчитывающим на субсидии россиянам больше не придется самостоятельно доказывать, что у них нет долгов.
Уполномоченные органы вскоре будут при принятии решений о предоставлении гражданам субсидий самостоятельно обращаться к банку данных, в котором будет храниться информация о долгах россиян.
Таким образом, единственным доказательством наличия задолженности станет вступившее в силу решение суда.
Неделю назад Национальное бюро кредитных историй сообщило, что злостных неплательщиков за услуги ЖКХ, то есть тех, кто не погасил долг, который их обязал погасить суд, среди россиян стало на 20% больше с начала года.
По данным НБКИ, злостных россиян-неплательщиков к началу ноября было 29,2 тысячи человек, а их суммарный долг составляет 1,63 миллиарда, что на 27,3% больше, чем было в начале 2018-го.
Комментарии
Владимир Путин , Личный счет , Общество , Политика , Экономика
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