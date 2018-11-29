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Путин освободил россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 

РИА Новости + ещё 18 55 минут назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Проект этого закона был внесен депутатами "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Согласно документу, граждане больше не должны будут доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.
При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.
Предполагалось, что вместо этого уполномоченный на предоставление субсидий орган будет использовать для проверки наличия задолженности соответствующий банк данных. Согласно поправке, внесенной ко второму чтению проекта в Госдуме, информация по субсидиям, которые предоставляются гражданам, о наличии судебных актов, берется не в банке данных, а в системе ГИС ЖКХ.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты.
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Владимир Путин , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , Личный счет , Политика
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