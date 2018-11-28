Владимир Путин 28 ноября подписал закон, согласно которому минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование начнут рассчитывать из размера однократной, а не двукратной, величины минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения коснутся тех, кто отчисляет средства в пенсионные фонды. Предложенный подход к исчислению минимального платежа приблизит условия взимания страховых взносов к тем, с которыми имеют дело самозанятые граждане, в частности, индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты.
Принятый закон соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.
В минувшую пятницу проект закона, разработанный правительством страны, одобрил Совет Федерации. Инициатива призвана не допустить снижения привлекательности для граждан, прежде всего с невысокими доходами, определенного федеральным законом механизма формирования пенсионных накоплений.