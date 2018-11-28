В России уменьшился минимальный пенсионный страховой взнос

Владимир Путин 28 ноября подписал закон, согласно которому минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование начнут рассчитывать из размера однократной, а не двукратной, величины минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснутся тех, кто отчисляет средства в пенсионные фонды. Предложенный подход к исчислению минимального платежа приблизит условия взимания страховых взносов к тем, с которыми имеют дело самозанятые граждане, в частности, индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты.

Принятый закон соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе , а также положениям иных международных договоров РФ.