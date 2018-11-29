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«Затяните пояса»: Первый канал посоветовал забыть про колбасу 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества — Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали "затянуть пояса".
Треть месячного бюджета можно сэкономить российской семье, если правильно организовать походы в супермаркет. Как отметил в эфире Первого канала маркетолог Максим Маклай, продукты в магазине надо брать с нижних полок — и только отечественного производства. От колбасных изделий, по мнению эксперта, можно вовсе отказаться — дешевле запечь мясо самим. И не стоит брать в поход за покупками детей.
О том, как сэкономить средства, специалист рассказал многодетной семье из Подмосковья. Глава семейства пожаловался, что только на продукты он тратят 30 тысяч рублей. А декабрь с его праздничными тратами — "это просто жесть".
Новогодние игрушки семье с тремя детьми посоветовали покупать только деревянные, от 49 рублей за штуку — они не разобьются. Еще лучше — сделать самим, или использовать в качестве новогодних украшений печенье собственного приготовления. И вешать его не на елку, а на домашние растения.
Можно, по мнению экспертов программы, сэкономить еще больше. Для этого надо умываться "по-английски" — набирая воду в раковину, сначала бреясь, а затем ту же воду использовать для других процедур.
Кипяток надо хранить в термосе, чтобы не расходовать лишний раз газ — это сэкономит до 1 тысячи рублей в месяц. Стиральную машину рекомендуется включать только ночью, когда тариф на электричество дешевле. Да и свет от лампочек, считают авторы программы, вовсе не нужен — при свечах гораздо спокойнее и экономнее, на 3-4 тысячи рублей.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на программу. "Первый канал, вы там совсем, что ли, *** (рехнулись)?", — интересуются зрители. Судя по множеству других комментариев, образ жизни, предложенный авторами передачи, большинству россиян пришелся не по душе.
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