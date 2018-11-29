Сбербанк спас от хакеров 32 млрд рублей средств клиентов

С начала 2018 года Сбербанк спас от кибермошенников 32 млрд рублей средств клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте. Система анализирует более 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов , киберпреступники чаще взламывают не IT-систему, а человека, поэтому людям необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки.

«Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Сбербанк, — сформировать в России культуру кибербезопасности и способствовать ее развитию», — заявил он.

Центр киберзащиты Сбербанка ежедневно обрабатывает более 3 млрд событий, при этом несколько тысяч из них связаны с вредоносным ПО. В среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал 1–2 DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает этот показатель 2017 года. Результатом работы Центра киберзащиты стала бесперебойная работа банковских систем и сервисов от DDoS-атак и бесперебойное обслуживание клиентов.

Ранее News.ru сообщал, что киберпреступники нашли новый способ обналичивания денег, похищенных с банковских счетов. Для этого они задействовали юристов и исполнительные листы.