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05.11

Сбербанк спас от хакеров 32 млрд рублей средств клиентов 

News.ru + ещё 5 15 минут назад
Фото: РИА Новости
С начала 2018 года Сбербанк спас от кибермошенников 32 млрд рублей средств клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте. Система анализирует более 150 млн операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Как пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, киберпреступники чаще взламывают не IT-систему, а человека, поэтому людям необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки.
«Одна из важнейших задач, которые ставит перед собой Сбербанк, — сформировать в России культуру кибербезопасности и способствовать ее развитию», — заявил он.
Центр киберзащиты Сбербанка ежедневно обрабатывает более 3 млрд событий, при этом несколько тысяч из них связаны с вредоносным ПО. В среднем в 2018 году Сбербанк фиксировал 1–2 DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает этот показатель 2017 года. Результатом работы Центра киберзащиты стала бесперебойная работа банковских систем и сервисов от DDoS-атак и бесперебойное обслуживание клиентов.
Ранее News.ru сообщал, что киберпреступники нашли новый способ обналичивания денег, похищенных с банковских счетов. Для этого они задействовали юристов и исполнительные листы.
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Станислав Кузнецов , Сбербанк России , Личный счет
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