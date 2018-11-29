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В ВТБ назвали пластиковые карты пережитком прошлого 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банковские пластиковые карты с появлением мобильного телефона стали пережитком прошлого, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
«Говоря о банковском пластике, как мне кажется, с появлением мобильного телефона банковский пластик это, честно говоря, уже пережитки прошлого, все …карты могут быть выпущены в виртуальном формате, и надеюсь, что мы скоро про пластик вообще забудем», — сказал он.
Ранее в октябре первый зампред Сбербанка Лев Хасис заявил, что необходимость в использовании пластиковых карт в скором времени исчезнет благодаря распространению технологии NFC, которая позволяет производить оплату в том числе с помощью смартфона, а также благодаря запуску виртуальных банковских карт.
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Лев Хасис , Дмитрий Снесарь , Банк ВТБ , Сбербанк России , Личный счет
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