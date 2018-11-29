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В Совфеде рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2019 году 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН отметил, что пенсии будут увеличиваться на 6-7%.
Президент РФ Владимир Путин назвал решённым вопрос роста пенсий в стране. Об этом он рассказал во время пленарного заседания форума «Россия зовёт». По его словам, «пенсии будут расти». В то же время президент подчеркнул, что всегда обсуждается работа пенсионных фондов, поскольку она должна быть направлена на то, чтобы граждане чувствовали выгоду вложения накоплений в них, сообщают РИА Новости.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН подчеркнул, что повышение пенсий прописано в законе, на который и основывался Путин во время выступления.
«Ничего уже не надо мудрить. Эта логика заложена уже в законе. Президент основывался на утверждённых нормах закона. В конце весенней сессии мы начали рассмотрение законов об изменении пенсионного законодательства и сейчас продолжаем. На ближайшие 5-6 лет предусмотрена индексация, прописанная в законе с соответствующими индексами», — отметил сенатор.
КПРФ и ЛДПР оценили пенсионные предложения Путина По словам Валерия Рязанского, рост пенсий составит 6-7%.
«С точки зрения содержания, это действительно независимо от уровня инфляции. Индексация предусмотрена в темпах, более высоких, чем прогнозы, практически в два раза. Это означает, что независимо от того, каким образом будет складываться инфляция, индексация пенсии предусмотрена в размере 6-7%. Средняя страховая пенсия в РФ увеличивается примерно на 1 тысячу рублей в год. У кого пенсия выше средней, у того будет больше, чем на тысячу рублей. Если индексация будет в два раза больше инфляции, то это будет расти специальными темпами, независимыми от инфляции. У жителей сельских населённых пунктов, работников сельского хозяйства, кто более 30 лет отработал на земле, пенсия будет повышаться ещё на 1 тысячу рублей», — подчеркнул сенатор.
Напомним, изменения в пенсионом законодательстве были приняты Госдумой 27 сентября. В Совфеде их одобрили 3 октября. 4 октября они были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, они подразумевают увеличить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 60 лет для женщин. Стоит отметить, что изначально для представительниц прекрасного пола предлагалось увеличить возраст выхода на заслуженный отдых до 63 лет. За смягчение выступил Владимир Путин во время телеобращения.
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Комментарии6
Валерий Рязанский , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , ЛДПР , РИА Новости , Личный счет
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