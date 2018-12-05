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Совфед продлил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года 

РИА Новости + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении "заморозки" накопительной части пенсии до 2021 года.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Профильные комитеты поддержали закон. В заключении комитета СФ по соцполитике отмечается, что объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится, равно как и в предыдущие годы действия "моратория". Суммы страховых взносов будут в полном размере отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении величины его индивидуального пенсионного коэффициента за соответствующий год.
Федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время "заморозки" накопительной части пенсии, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
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