Совфед продлил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении "заморозки" накопительной части пенсии до 2021 года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Профильные комитеты поддержали закон. В заключении комитета СФ по соцполитике отмечается, что объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится, равно как и в предыдущие годы действия "моратория". Суммы страховых взносов будут в полном размере отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении величины его индивидуального пенсионного коэффициента за соответствующий год.