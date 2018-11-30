Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал первые регионы, на которых протестируют программы по борьбе с бедность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого министра.
Топилин отметил, что эксперимент стартует с 2019 года в восьми пилотных регионах. В рамках проекта планируется выявлять семьи, которые живут за чертой бедности. Для каждой из подобных семей будет создана «траектория выхода из малообеспеченности», которые разработаны в рамках исполнения Майских указов президента.
Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В рамках эксперимента Минтруд планирует выработать методы адресной поддержки семей, которые живут за чертой бедности, чтобы в дальнейшем на основе полученного опыта разработать универсальные для всей страны подходы по борьбе с бедностью.
Оформлять государственную помощь Минтруд планирует вместе с Минфином, для чего предлагается использовать механизм социального контракта, который финансировался бы из федерального бюджета, однако пока определенности по этому вопросу нет, соответствующий механизм может использовать пока только на региональном уровне по согласованию с местными властями.
О социальных контрактах ранее рассуждал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В его понимании социальный контракт — это работа, за которую гражданин получал бы какие-то деньги, вместо того, чтобы «сидеть дома, получая пособие по безработице». Кудрин уверен, что подобный механизм позволит совершить перелом в проблеме бедности уже в 2019 году.