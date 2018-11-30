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В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Договорились с рядом регионов… провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, с тем, чтобы в последующем эту технологию, … наверное, с 2021 года развернуть по всей стране", — заявил Топилин, добавив, что для этого будет использована Единая государственная информационная система социального обеспечения.
Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта.
"И будем прорабатывать в соответствии с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет — это компетенция регионов", — заявил министр.
Пресс-служба Минтруда РФ уточнила, что пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области.
Министр добавил, что задачу целенаправленной помощи бедным семьям нужно будет отработать в рамках этих пилотных проектов. "Прежде всего, на 65-70% это семьи с детьми", — сказал он.
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Комментарии1
Максим Топилин , Минтруд , Минэкономразвития , Минфин , Личный счет , Общество , Политика , Экономика
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